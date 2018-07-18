Дегтярев представил свою программу на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости . Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев представил свою программу, с которой он пойдет на выборы мэра Москвы в сентябре.

"Программу я могу вам показать. Вот она, уже в печати. Называется «Дегтярев. Москва 2.0», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что программа содержит раздел по экономике свободному времени, столичной форме управления, «целям и задачам уровня 2.0», раздел «От модернизации к эффективности инфраструктуры», разделы, посвященные защите русского языка и русской истории, перспективам экономического комплекса, а также развитию русской культуры.