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Дегтярев представил свою программу на выборах мэра Москвы
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Дегтярев представил свою программу на выборах мэра Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев представил свою программу, с которой он пойдет на выборы мэра Москвы в сентябре.
"Программу я могу вам показать. Вот она, уже в печати. Называется «Дегтярев. Москва 2.0», — сказал Дегтярев.
Он добавил, что программа содержит раздел по экономике свободному времени, столичной форме управления, «целям и задачам уровня 2.0», раздел «От модернизации к эффективности инфраструктуры», разделы, посвященные защите русского языка и русской истории, перспективам экономического комплекса, а также развитию русской культуры.
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