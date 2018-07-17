Бывшего замглавы минсельхоза Дагестана подозревают в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 17 июля. / ТАСС /. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана по факту превышения должностных полномочий, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Выявлен факт завышения в 2015 году начальной (максимальной) цены государственного контракта на строительство закрытой оросительной сети муниципального образования «село Улубий-Аул» Карабудахкентского района. В результате незаконных действий Республике Дагестан причинен ущерб на сумму свыше 5,3 млн рублей", — уточняется в сообщении.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Фамилию фигуранта уголовного дела в правоохранительных органах не уточняют.