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Бывшего замглавы минсельхоза Дагестана подозревают в превышении полномочий
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Бывшего замглавы минсельхоза Дагестана подозревают в превышении полномочий 

ТАСС 59 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана по факту превышения должностных полномочий, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Дагестана.
"Выявлен факт завышения в 2015 году начальной (максимальной) цены государственного контракта на строительство закрытой оросительной сети муниципального образования «село Улубий-Аул» Карабудахкентского района. В результате незаконных действий Республике Дагестан причинен ущерб на сумму свыше 5,3 млн рублей", — уточняется в сообщении.
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Фамилию фигуранта уголовного дела в правоохранительных органах не уточняют.
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