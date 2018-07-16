Источник: бывшему вице-премьеру Дагестана предъявили обвинение в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 16 июля. / ТАСС /. Бывшему вице-премьеру Дагестана Рамазану Алиеву , задержанному по подозрению в превышении полномочий, предъявлено обвинение. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах республики.

"Алиеву было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». В связи с предъявлением обвинения мера пресечения ему автоматически была продлена на заключение под стражей сроком на 2 месяца", — сообщил собеседник.

Ранее источник в силовых структурах СКФО сообщал, что уволенный 4 июля первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев задержан в рамках уголовного дела после допроса в ФСБ . Кроме того, ранее сообщалось об обысках в доме Алиева. Эту информацию озвучил на совещании в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев . Он также заявил, что уволил Алиева за срыв планов по увеличению сбора налогов.

Советский районный суд Махачкалы 6 июля арестовал Алиева на десять дней — до предъявления обвинения. Также судом был арестован и бывший руководитель ГКУ «Автохозяйство» (правительственный гараж Дагестана) Асхабали Абдулатипов. Ему, как и Алиеву, вменяют превышение должностных полномочий: они проходят по одному и тому же эпизоду.