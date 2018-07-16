Обливший пивом Жириновского болельщик получил 14 суток ареста

"Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") и назначил ему административное наказание в виде 14 суток ареста", — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко

Происшествие произошло после финала чемпионата мира по футболу 15 июля. Болельщик облил Жириновского пивом, когда тот находился на Никольской улице.

Полицейские составили на фаната протокол об административном правонарушении.

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