Ещё
Обливший пивом Жириновского болельщик получил 14 суток ареста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обливший пивом Жириновского болельщик получил 14 суток ареста 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: кадр видео
Тверской суд Москвы арестовал болельщика, который облил лидера ЛДПР Владимира Жириновского пивом, на 14 суток, сообщает "РИА Новости".
"Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") и назначил ему административное наказание в виде 14 суток ареста", — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Происшествие произошло после финала чемпионата мира по футболу 15 июля. Болельщик облил Жириновского пивом, когда тот находился на Никольской улице.
Полицейские составили на фаната протокол об административном правонарушении.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее более 1,9 млн человек посетили фан-зону ЧМ-2018 в Москве.
Газета.Ru: последние новости
Мацуев поделился впечатлениями от ЧМ-2018 "Ювентус" представит Роналду болельщикам 16 июля Британское издание включило Черышева в двадцатку лучших игроков ЧМ-2018
Комментарии1  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стадион для ЧМ поплыл. Что вообще происходит?345
За «сухого» Путина оправдались100
Известный российский чемпион найден мертвым
На поле в финале ЧМ произошел скандал570
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018232
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение