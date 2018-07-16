Обливший Жириновского пивом болельщик арестован на 14 суток

Болельщик, окативший Жириновского пивом, получил 14 суток ареста. Инцидент произошел накануне вечером, когда лидер ЛДПР гулял по Никольской улице после финала ЧМ по футболу, передает «Интерфакс» . Глеб Струнников облил пивом проходящего мимо политика. Болельщика сразу же задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве (ч.2. статьи 20.1 КоАП РФ).

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор уже сегодня. Болельщик отправлен под административный арест.