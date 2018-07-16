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Россиянин облил Жириновского пивом и получил 14 суток административного ареста
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Россиянин облил Жириновского пивом и получил 14 суток административного ареста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Тверской суд Москвы приговорил болельщика Глеба Струнникова к административному аресту за то, что тот плеснул пиво в лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского на Никольской улице после финала ЧМ-2018. Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд пришел к выводу, что мужчина «совершил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Струнников признан виновным в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП) и приговорен к 14 суткам административного ареста.
Струнников работает редактором в журнале «Дискурс» и состоит в Профсоюзе журналистов. В Telegram-канале объединения сообщается, что мужчина вылил пиво на политика после того, как его толкнули охранники Жириновского. Силовые органы не проверяли законность действий лидера ЛДПР и его работников.
Инцидент произошел накануне вечером в центре столицы после победы сборной Франции на чемпионате мира по футболу. В сети распространилось видео, на котором видно, как Жириновский проходит сквозь толпу людей на Никольской улице, и в него летит неизвестная жидкость. Политик дважды ударил обидчика по голове, после чего два сотрудника его охраны схватили мужчину, отволокли в сторону и прижали к стене. Полицейские доставили Струнникова в отдел полиции, где тот провел ночь.
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