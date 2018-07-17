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Нагатинцы смогут выбрать, каким будет День города
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Нагатинцы смогут выбрать, каким будет День города 

Управа района Нагатинский затон 42 минуты назад
Фото: Нагатинский затон
«Активные граждане» Нагатинского затона определят праздничную программу Дня города Москвы-2018. Голосование стартовало 17 июля.
Жители Нагатинского затона вместе с остальными москвичами ответили на 2 вопроса. В первом составители хотели узнать, какие мероприятие прошлого Дня города стоит повторить в нынешнем году? Нагатинцы отдали предпочтение праздничным фейерверкам — за них отдали свои голоса 38% жителей. На втором месте с результатом в 25% оказались исторические квесты и экскурсии по памятным местам столицы. Третье место заняли мероприятия, в которых займут детей района — 22%. Во втором вопросе поинтересовались, какие концерты москвичи хотели бы посетить. Жгучий интерес вызвали концерты современных исполнителей — 38%. Театрализованные представления занимают нагатинцев немного меньше — за них проголосовало 27%, третье место заняли концерты классической музыки с результатом в 21%.
Праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут 8 и 9 сентября.
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