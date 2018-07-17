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На какую сумму застрахована «Волгоград Арена»?
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На какую сумму застрахована «Волгоград Арена»? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Строительные риски на «Волгоград Арене» застрахованы на 16,5 миллиарда рублей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании «Согаз».
Так, на 16,2 миллиарда рублей застрахованы по широкому перечню рисков сам стадион и материалы и элементы, которые использовались при его строительстве. Еще на 300 миллионов рублей застрахована гражданская ответственность перед третьими лицами при производстве работ на «Волгоград Арене». «Страховая защита будет действовать до конца ноября 2018 года, включая период гарантийного обслуживания», — заявили в «Согазе».
Напомним, шедшие в Волгограде два дня — 15 и 16 июля — обильные дожди подтопили стадион. В целом отмечается, что футбольное поле, тренерские, раздевалки и медкабинеты не пострадали и нанесенный ущерб, по предварительным данным, не значителен, но пока все еще устанавливается.
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