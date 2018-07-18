Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Москве в ближайшее время

С первого января 2019 года изменится система управления потоками сбора мусора, в связи с чем в столице появятся контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Мы следуем федеральному закону №89, согласно которому первого января 2019 года изменяется система управления потоками мусора, сбора мусора, создания региональных операторов. Москва идет здесь в ногу со всеми решениями, которые состоялись. Конечно же, мы будем работать и над раздельным сбором мусора, совсем скоро по просьбам москвичей на столичных улицах и отдельно в значимых местах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. И мы предлагаем москвичам принимать участие в этом вопросе», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в будущем весь мусор будет проходить вторичную обработку.