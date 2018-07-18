В Москве начнут установку контейнеров для раздельного сбора мусора с 2019 года

МОСКВА, 18 июля. / ТАСС /. Власти Москвы со следующего года начнут процесс оборудования контейнерами для раздельного сбора мусора общественно значимых территорий, в том числе улиц и школьных дворов. Об этом в среду на пресс— конференции заявил вице-мэр Москвы Петр Бирюков

"С 1 января 2019 года изменяется система управления потоками мусора, сбора мусора, создание региональных операторов, — сказал Бирюков, отвечая на вопрос ТАСС. — Мы будем работать и над раздельным сбором мусора. Совсем скоро по просьбе москвичей на московских улицах и в отдельно значимых местах на первом этапе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Будем начинать с таких особо значимых мест, [включая] школьные территории".

Вице-мэр добавил, что собранные отходы направят на пункты сортировки, где их переработают при помощи современных технологий. По словам Бирюкова, власти будут вовлекать москвичей в раздельный сбор мусора.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в Москве начнут внедрять систему раздельного сбора бытовых отходов (РСО). Контейнеры для сортировки мусора и ранее устанавливали в отдельных местах города. Например, у стадионов или в торговых центрах в качестве частной инициативы. Теперь речь идет о повсеместном переходе к системе РСО в Москве.