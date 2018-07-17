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Чемпион мира Филип Хольм перешел в нижегородское «Торпедо»
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Чемпион мира Филип Хольм перешел в нижегородское «Торпедо» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции Филип Хольм вошел в состав нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», сообщается на сайте команды.
Новобранец «Торпедо» провел значительную часть своей карьеры в Швеции, достигнув в родном чемпионате серьезных успехов. Филип Хольм по итогам сезона 2016—2017 годов стал самым полезным игроком национального первенства.
В сборной Швеции на чемпионате мира Филип Хольм и его партнеры по команде завоевали золото. При этом Хольм отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.
Прошлый сезон шведский защитник провел в Северной Америке, записав в свой актив матч за «Ванкувер» в НХЛ. Также он был одним из ведущих игроков команд АХЛ «Чикаго Вулвз» и «Ютика Кометс».
«Этот игрок в самом расцвете сил, чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции, имеет опыт игры в сильнейших лигах Европы и Северной Америки, — отметил и. о. председателя правления АНО ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский. — Уверен, что все его лучшие качества раскроются в полном объеме и в КХЛ».
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