Моуринью: поздравляю «Ювентус» с переходом Роналду, это совершенный трансфер

«Серия А становится одним из самых важных чемпионатов в мире. Если команды типа «Интера», «Милана» и «Рому» не будут пассивными после перехода Роналду в «Ювентус», то это может изменить Серию А в плане качества, эмоций и зрелищности. Поэтому я поздравляю «Ювентус» с переходом. Потому что в плане футбола и маркетинга это совершенный трансфер», — сказал Моуринью в эфире Tele Stereo.