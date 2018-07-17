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Моуринью: поздравляю «Ювентус» с переходом Роналду, это совершенный трансфер
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Моуринью: поздравляю «Ювентус» с переходом Роналду, это совершенный трансфер 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поздравил «Ювентус» с приобретением нападающего Криштиану Роналду и оценил трансфер туринского клуба.
«Серия А становится одним из самых важных чемпионатов в мире. Если команды типа «Интера», «Милана» и «Рому» не будут пассивными после перехода Роналду в «Ювентус», то это может изменить Серию А в плане качества, эмоций и зрелищности. Поэтому я поздравляю «Ювентус» с переходом. Потому что в плане футбола и маркетинга это совершенный трансфер», — сказал Моуринью в эфире Tele Stereo.
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