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Забастовка работников FIAT против трансфера Роналду с треском провалилась
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Забастовка работников FIAT против трансфера Роналду с треском провалилась 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Football Italia, на протестное мероприятие пришли только пять сотрудников автоконцерна.
Напомним, что FIAT является спонсором «Ювентуса», который заплатил за 33-летнего Роналду 112 миллионов евро.
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