Забастовка работников FIAT против трансфера Роналду с треском провалилась

Как сообщает Football Italia, на протестное мероприятие пришли только пять сотрудников автоконцерна.

Напомним, что FIAT является спонсором «Ювентуса», который заплатил за 33-летнего Роналду 112 миллионов евро.