Стадион ЧМ-2018 протек

Стадион «Нижний Новгород», принимавший матчи чемпионата мира-2018, пострадал в результате ливня. Видео размещено на Youtube-канале «ИА В городе N».

«В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания», — отмечается в пресс-релизе строительной компании «Спорт-Инжиниринг», генерального проектировщика и заказчика возведения арены.

На стадионе в период чемпионата мира состоялось четыре матча группового этапа, по одному поединку 1/8 финала четвертьфинала турнира.