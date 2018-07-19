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Стадион ЧМ-2018 протек
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Стадион ЧМ-2018 протек 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стадион «Нижний Новгород», принимавший матчи чемпионата мира-2018, пострадал в результате ливня. Видео размещено на Youtube-канале «ИА В городе N».
«В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания», — отмечается в пресс-релизе строительной компании «Спорт-Инжиниринг», генерального проектировщика и заказчика возведения арены.
На стадионе в период чемпионата мира состоялось четыре матча группового этапа, по одному поединку 1/8 финала четвертьфинала турнира.
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