Стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пострадал в результате ливня

Стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату мира по футболу, пострадал в результате ливня, сообщает пресс-служба заказчика на строительство стадиона, компании «Спорт-Инжиниринг».

«В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков», — говорится в сообщении.

В данный момент на стадионе проходят работы по устранению протечек.

Ранее в результате ливня в Волгограде была повреждена прилегающая к стадиону территория