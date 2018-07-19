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Стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пострадал в результате ливня
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Стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пострадал в результате ливня 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: В городе N
Стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату мира по футболу, пострадал в результате ливня, сообщает пресс-служба заказчика на строительство стадиона, компании «Спорт-Инжиниринг».
«В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков», — говорится в сообщении.
В данный момент на стадионе проходят работы по устранению протечек.
Ранее в результате ливня в Волгограде была повреждена прилегающая к стадиону территория
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