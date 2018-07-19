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Стало известно, почему стадион «Нижний Новгород» затопило во время дождя
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Стало известно, почему стадион «Нижний Новгород» затопило во время дождя 

nn.ru 1 час назад
Фото: Newsroom24
— Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Работы по устранению последствий завершаются, — сообщили в учреждении в ответ на запрос NN.RU.
В ответе не сказано, какое отношение имеет ливневая канализация к воде, льющейся из-под потолка.
Также в учреждении отметили, что на стадионе «продолжаются плановые работы по переводу арены в режим регулярной деятельности. Идет переоборудование некоторых служебных помещений, использовавшихся в технических целях во время чемпионата, в дополнительные зрительские и спортивные пространства».
— Специалисты службы эксплуатации ФГУП «Спорт-Ин» также проводят мониторинг инженерных систем здания после максимальной нагрузки в период чемпионата, когда арена в Нижнем Новгороде показала рекорд по заполняемости (98,7%) среди всех построенных к ЧМ стадионов.
В Нижнем Новгороде летние ливни регулярно смывают часть денег, потраченных на благоустройство города к чемпионату мира. Так от дождя уже пострадали новая Нижне-Волжская набережная, набережная на Мещере, а потоп на Ковалихинской прославил наш город на весь мир.
Кстати, сегодня синоптики тоже предупредили о приближающемся грозовом фронте.
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