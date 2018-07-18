За продажу таблеток для похудения нижегородка получила срок

18 июля, ГТРК «Нижний Новгород». Судом установлено, что в 2017 году 25 летняя нижегородка разместила на своей странице в социальной сети рекламу о продаже таблеток для снижения массы тела, при этом зная, что в их составе содержится сильнодействующее вещество сибутармин.

В свое пользование она получила банковскую карту, оформленную на чужое лицо. Затем нижегородка сообщила номер карты потенциальной покупательнице таблеток, которая со своего счета перечислила ей деньги в сумме 2600 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, «злоумышленница, через сервис „мобильный банк“ на своем телефоне, перечислила поступившие деньги, на счет банковской карты, оформленной на имя ее матери. Таким образом, передав 2600 рублей в качестве безвозмездной материальной помощи, тем самым совершила легализацию денежных средств».

В июле Сормовский районный суд вынес приговор жительнице г. Н. Новгорода за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере) и ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал нижегородку виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 000 рублей.

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