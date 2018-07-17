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В Волгограде в квартиры по улице Аэрофлотской поступала вода с песком
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В Волгограде в квартиры по улице Аэрофлотской поступала вода с песком 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде жители по улице Аэрофлотской, 62 обратились с жалобой в Госжилнадзор по поводу отсутствия холодной воды.
В ходе проверки инспекции выяснилось, подача вода в квартиры жителей была приостановлена из-за наличия в ней песка. Причиной этого стало нарушение технологии подрядчиком перекладки водопроводной сети в ходе ремонта. В адрес организации, выполнявшей строительные работы, «Концессией водоснабжения» была направлена претензия. В настоящее время проводятся мероприятия по промывке магистрального водовода. Она осуществляется без приостановки водоснабжения. Абонентам за некачественную услугу будет произведен перерасчет.
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