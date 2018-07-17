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Памятник Анатолию Тарасову планируют установить в Москве к столетию тренера
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Памятник Анатолию Тарасову планируют установить в Москве к столетию тренера 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Управа района Черемушки
В Москве установят памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову. Монумент появится у станции метро «ЦСКА» в декабре, сообщает сетевое издание m24.ru.
Об этом рассказал инициатор установки памятника, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
Открытие монумента приурочат к столетию Анатолия Тарасова, который родился 10 декабря 1918 года.
В ближайшие две недели скульпторы Георгий Франгулян, Олег Закоморный и Михаил Плохоцкий представят эскизы архитектурному совету столицы.
"Это не просто создание памятника — это приглашение к разговору об Анатолии Тарасове, о его роли в истории отечественного и мирового хоккея, о мужестве и победе", — сказал Карелин.
Под руководством Анатолий Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, девять раз подряд был выигран чемпионат мира. Тренер награжден 5 орденами, а также медалями.
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