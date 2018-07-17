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В Анапе депутаты местного Совета утвердили кандидатуры трех новых вице-мэров
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В Анапе депутаты местного Совета утвердили кандидатуры трех новых вице-мэров 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 июля — Новая Кубань. В ходе очередной сессии депутаты городского Совета утвердили Наталью Богданову, Вячеслава Вовка и Романа Дикого на должности вице-мэров Анапы.
Как сообщили в пресс-службе курорта, Наталья Богданова работает в администрации города с 2017 года на должности начальника управления экономики и инвестиций. До этого она трудилась в налоговой инспекции Краснодара, в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
Вячеслав Вокв — бывший журналист, экс-корреспондент и главный редактор МУП «Медиа-группа „Анапа“, работал в пуле губернатора Кубани.
Роман Дикий до последнего времени занимал должность заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Имеет опыт работы в администрации Каневского района, возглавлял Центр патриотического воспитания молодежи Кубани.
Кроме того, на должность начальника управления экономики и инвестиций администрации города-курорта согласована Елена Пушкарева, на должность начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму — Олеся Ляшенко, на должность главы администрации Благовещенского сельского округа — Евгений Сливин, — добавили в мэрии Анапы.
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