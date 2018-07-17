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Решение о создании ФК «Ленинградец» было принято после аудита «Тосно»
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Решение о создании ФК «Ленинградец» было принято после аудита «Тосно» 

ТАСС 37 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Решение о создании футбольного клуба «Ленинградец» в Ленинградской области было принято после аудита обладателя Кубка России «Тосно», который прекратил свое существование. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.
"Мы еще в том году предложили владельцам провести акционирование клуба. Для того, чтобы подхватить знамя «Тосно», акционерам понести определенные затраты, но, когда мы увидели экономику, кредиторку, мы обсудили с акционерами и поступило предложение создать «чистый» клуб", — сказал он на презентации клуба.
По его словам, назначить генеральным директором «Тосно» планировали Игоря Левита, который теперь стал директором «Ленинградца». Левит вместе с потенциальными акционерами проводил аудит клуба «Тосно».
Дрозденко также отметил, что в ходе проверки финансового состояния клуба, обнаружились «непонятные и непрозрачные» долги, которые нужно было погасить в очень сжатые сроки. «Мы стали понимать, что „Тосно“ попадет во вторую лигу, потому что в короткие сроки мы не можем погасить долги», — отметил губернатор.
"Тосно" 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и вылетел во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу (ФНЛ). После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщил о том, что команда прекращает свое существование из— за финансовых проблем.
На замену «Тосно» власти региона совместно с частными компаниями решили создать ФК «Ленинградец», который стартует в Профессиональной футбольной лиге. Первый матч команда проведет 18 июля против «Локомотива-Казанки» из Москвы.
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