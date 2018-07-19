Ставрополец проведёт 25 лет в колонии за жестокое убийство племянника

Ставропольца осудили за сексуальное насилие и убийство, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Житель Кировского района жестоко надругался над своим 12-летним племянником. Перебрав алкоголя, он завёл подростка в безлюдное место на окраине села Новосреднее, изнасиловал его и задушил. Тело мальчика преступник спрятал в камышах.