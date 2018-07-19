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Ставрополец проведёт 25 лет в колонии за жестокое убийство племянника
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Ставрополец проведёт 25 лет в колонии за жестокое убийство племянника 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольца осудили за сексуальное насилие и убийство, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Житель Кировского района жестоко надругался над своим 12-летним племянником. Перебрав алкоголя, он завёл подростка в безлюдное место на окраине села Новосреднее, изнасиловал его и задушил. Тело мальчика преступник спрятал в камышах.
На следующий день ребёнка хватился отец. Он рассказал, что мальчик ушёл к дяде, и после этого его никто не видел. Преступник пытался уйти от ответственности, но признал свою вину на допросе. Суд приговорил убийцу и насильника к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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