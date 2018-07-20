Ещё
В Казани газон с тренировочных площадок ЧМ-2018 переедет в школы и парки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани газон с тренировочных площадок ЧМ-2018 переедет в школы и парки 

Мир24 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Данное решение приняли в правительстве Казани. Траву на стадионах заменят на искуственное покрытие.
Гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров рассказал главе республики, что содержать искусственный газон эффективнее и удобнее.
По его словам, сейчас дирекция вместе с исполкомом города работает над тем, как распорядиться натуральным газоном. Как ожидается, скорее всего, траву перестелют в школы, парки и скверы столицы Татарстана.
«На трех площадках газон молодой, его свернуть и перенести вряд ли получится», — подчеркнул Кадыров.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Подозреваемый в убийстве Дениса Тена задержан Тренеры Тарасова и Буянова о фигуристе Тене: Он был чудесный Убийство Дениса Тена: новые подробности трагедии
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена70
Украина «кинула» сборную по дзюдо37
Делом Тена занялся Назарбаев23
«Пусть сдохнут эти твари»86
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение