В Казани газон с тренировочных площадок ЧМ-2018 переедет в школы и парки

Данное решение приняли в правительстве Казани. Траву на стадионах заменят на искуственное покрытие.

Гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров рассказал главе республики, что содержать искусственный газон эффективнее и удобнее.

По его словам, сейчас дирекция вместе с исполкомом города работает над тем, как распорядиться натуральным газоном. Как ожидается, скорее всего, траву перестелют в школы, парки и скверы столицы Татарстана.

«На трех площадках газон молодой, его свернуть и перенести вряд ли получится», — подчеркнул Кадыров.

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