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Более 120 км благоустроенных набережных появится в Москве к 2023 году
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Более 120 км благоустроенных набережных появится в Москве к 2023 году 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
Свыше 120 километров набережных в Москве планируется благоустроить к 2023 году, в городе проектируются и строятся свыше 20 мостов, сообщил во вторник в ходе Московского урбанистического форума заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Москва-река станет полноценной новой артерией города. К 2023 городу в Москве появится 120 километров благоустроенных набережных и 40 новых общественных зон», — сказал Хуснуллин.
По его словам, в городе ведется проектирование и строительство 24 новых мостов. Уже обустроены Лужнецкая и Москворецкая набережные, идут работы на Симоновской и Краснопресненской набережных.
«В рамках реализации проекта реновации территорий будут благоустроены набережные, созданы новые общественные центры. Река станет доступной, чистой и функциональной», — говорится в презентации к выступлению заммэра.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.
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