Аленичев уверен, что болельщики встретят чемпионат России футбольным бумом

МОСКВА, 21 июля. / ТАСС /. Старту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет сопутствовать футбольный бум среди болельщиков после успешно организованного чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС выразил главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, турнир выиграла сборная Франции. Новый розыгрыш РФПЛ стартует 28 июля, «Енисей» начнет его домашним матчем против санкт-петербургского "Зенита" 29 июля.

"Конечно, это (футбольный бум) однозначно будет. Очень приятно, что наш российский болельщик увидел такое созвездие иностранных звезд. Были полные стадионы, обстановка просто шикарная, сейчас народ, особенно в первое время, однозначно повалит на футбол. Самое главное, чтобы наши футболисты показывали хорошую и интересную игру, а болельщик в таких комфортных условиях, конечно, всегда пойдет смотреть на команды", — сказал Аленичев.

"Енисей" под руководством 45-летнего специалиста в субботу провел заключительный матч перед началом чемпионата России. Красноярцы сыграли вничью (1:1) с московским ЦСКА на домашнем стадионе армейцев — «ВЭБ-Арене». Встреча предусматривала свободный вход, для болельщиков, которые пришли на матч в количестве нескольких тысяч.

"Конечно, это приятно, потому что, как показывает практика, за неделю до начала чемпионата все тренеры стараются свои контрольные игры скрыть. А тут клуб ЦСКА пошел навстречу прежде всего своим болельщикам, и сегодня столь большое количество народа было неожиданно для всех нас. Даже с [тренером ЦСКА] Виктором Онопко разговаривали после игры, и он тоже был впечатлен таким теплым приемом со стороны болельщиков ЦСКА", — отметил Аленичев.

"Первый тайм был для нас немного волнительным, все-таки играли против сильного соперника на их основной арене. В перерыве мы сделали некоторые корректировки, и я попросил ребят, чтобы мандраж этот они убрали. Во втором тайме уже играли по-другому, хороший матч получился, мы создали немало проблем ЦСКА. Конечно, армейцы были не в оптимальном составе — без [Александра] Головина, [Марио] Фернандеса, но мы в любом случае получили хороший опыт игры против сильного соперника", — добавил собеседник ТАСС.