Новичок «Нью-Джерси» нападающий Егор Шарангович в интервью пресс-службе минского «Динамо» рассказал о контракте с «Дэвилз» и выразил благодарность белорусскому клубу.
— Кто-то из руководства «Нью-Джерси» общался с вами?
— Заместитель генерального менеджера. Поговорили в конце кэмпа, он поинтересовался дальнейшими планами. Я сказал, что очень хочу остаться за океаном и пробиться в НХЛ.
— Что чувствовали, когда подписывали контракт с «дьяволами»?
— Конечно, НХЛ — это мечта детства! Получается, стал на шаг ближе к этой мечте. Но сейчас надо еще больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира.
— Почему решили первым делом после подписания контракта отправиться в Раубичи?
— Очень хотел сказать спасибо тренерскому штабу «Динамо» за прошлый сезон. За то доверие, которое оказывали. Порой у меня не все получалось, но наставники продолжали доверять. Давали достаточно игрового времени для молодого хоккеиста. Благодаря этому и смог вырасти за минувший год.
— Когда отправитесь в кэмп основной команды?
— Пока не знаю. Для начала нужно решить визовые вопросы. Плюс, конечно же, надо усиленно готовиться — заниматься в зале и на льду.