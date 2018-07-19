Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по географии России

7 вопросов, на которые знает ответ каждый школьник. А знаете ли ответы вы?

География наука не дворянская: извозчику скажи, он свезет — это принцип, которым руководствовался Простаков из знаменитой комедии Дениса Фонвизина «Недоросль».

А каким принципом в освоении одной из самых интересных наук руководствуетесь вы? Предпочитаете решать проблемы с помощью «окей, гугл» или пользуетесь знаниями, которые сохранились в голове со школьных времен?

Для тех, кто все еще тренирует свою память и не уповает на один лишь интернет, мы подготовили несложный тест, с помощью которого вы сможете проверить свои знания по географии России.

Кстати, если вы любите проходить квизы, не пропустите наш тест по страноведению.

Удачи!

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Фото: Shutterstock.com, visualrian.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!