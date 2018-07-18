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В Калининграде волонтёров ЧМ отказываются бесплатно возить в общественном транспорте
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В Калининграде волонтёров ЧМ отказываются бесплатно возить в общественном транспорте 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде в некоторых частных автобусах отказываются бесплатно возить волонтёров, которые были задействованы на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом «Клопс» сообщили сразу несколько горожан.
По словам волонтёров, конфликтные ситуации возникают в микроавтобусах предприятия «Балттрансавто» и группы компаний «Скиба».
"При выходе водители хватают наши бейджики. Никакие объяснения их не волнуют, несмотря на то что в их же автобусах была информация о периоде бесплатного проезда. С этой ситуацией мы сталкиваемся каждый день", — рассказала редакции волонтёр Ксения.
С части микроавтобусов компании «Балттрансавто» уже сняли наклейки «free ride», которые указывают на возможность бесплатного проезда. Водитель маршрутки №61 пояснил, что на предприятии дана команда никого бесплатно не перевозить с 16 июля.
"Нам в гараже сказали, что лавочка закрылась с понедельника: больше бесплатно не возим", — добавил сотрудник компании.
Власти города потребуют от транспортных предприятий исполнения договорённостей в части бесплатной перевозки волонтёров. Об этом «Клопс» сообщил глава Калининграда Алексей Силанов.
"Раз есть обязательства, мы их должны исполнять. У нас есть с ними определённые договорённости. Кое в чём они провинились, мы их в чём-то поправили. Они должны отработать бесплатно где-то на благо города", — пояснил Силанов.
Мэр отметил, что город не отказывается от ранее заявленных сроков перевозки волонтёров ЧМ.
На время подготовки и проведения чемпионата мира в России в Калининграде некоторым категориям пассажиров разрешалось ездить без билетов на всех видах городского общественного транспорта. Среди них — волонтёры, болельщики, сотрудники стадиона, журналисты. Волонтёрам можно бесплатно пользоваться транспортом до 28 июля.
Ранее калининградцы жаловались, что их отказываются возить бесплатно после матчей ЧМ.
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