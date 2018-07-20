Более 2,2 тыс. энергетиков со всей России начнут учения в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 июля. / ТАСС /. Всероссийские учения по отработке взаимодействия между компаниями группы "Россети" при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе в пятницу стартуют в Дагестане. В учениях примут участие более 2,2 тыс. специалистов, которые в течение месяца не только отработают подходы по ликвидации аварий, но и помогут региональной сетевой компании сэкономить на энергопотерях миллионы рублей ежегодно, сообщили ТАСС в компании «Россети».

"Учения энергетиков в Дагестане дадут возможность сформировать современную систему учета в регионе, снизить потери в сетях, повысить качество услуг по передаче и распределению электроэнергии, наладить платежную дисциплину. Результатом работы станет снижение потерь в сетях Дагестанской сетевой компании на 49,2 млн кВт/ч в год или на 158 млн рублей ежегодно", — сказали в «Россетях».

Отмечается, что в рамках учений энергетики принесут не только практическую пользу потребителям электроэнергии Дагестана, повысив надежность энергоснабжения, и Дагестанской сетевой компании, снизив потери в электросетях, но и наработают базу для дальнейшей работы в своих собственных регионах.

"Учения в Дагестане — это возможность для дочерних и зависимых компаний отработать подходы к борьбе с безучетным потреблением и бездоговорным подключением, приобрести новые практические навыки в работе по снижению потерь электроэнергии, диагностике состояния оборудования и сетей", — сказали в компании.

В Дагестане соберутся более 2,2 тыс. работников и свыше 700 единиц техники, что, по данным «Россетей», делает учения самыми масштабными за всю историю отрасли. «В рамках учений высококвалифицированными специалистами, которые приедут в республику со всей страны, будет проведена комплексная работа, а именно замена дефектных опор, „голого“ провода на самонесущий изолированный, установка современных узлов учета», — добавили в «Россетях».