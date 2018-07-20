В Дагестане начались учения энергетиков «Россетей»

В Дагестане в пятницу был дан старт Всероссийским учениям энергетиков группы "Россети" , в результате которых будет значительно модернизирована электросетевая инфраструктура региона.

Глава правительства Республики Дагестан Артем Здунов поблагодарил группу «Россети» за их проведение.

Целью учений является ликвидация технологических нарушений и строительству современного электросетевого комплекса, направленных на создание инфраструктурных условий для раскрытия всего социально-экономического потенциала и улучшения качества жизни потребителей региона.

Учения позволят наладить взаимодействие специалистов различных филиалов группы «Россети» для последующего применения полученных навыков при ликвидации технологических нарушений в любых метеоусловиях.

Также будет реализован комплекс специальных мер по наведению порядка в электросетевом комплексе региона за счет установки современного электротехнического оборудования силами более 2000 специалистов из практически всех филиалов электросетевого комплекса.

При учениях в Дагестане «Россети» традиционно используют эффект масштаба, мобилизуя единовременно силы и средства всех своих филиалов.