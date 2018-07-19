Минспорт РФ: зарплаты сотрудников СБР — вопрос самой федерации и её руководителя

Пресс-служба Министерства спорта РФ прокомментировала появившуюся накануне информацию о том, что сотрудникам Союза биатлонистов России два месяца не платят зарплаты

«Весь персонал тренерского штаба спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону и спортсмены сборной команды оформлены в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд и в полной мере получают зарплату в соответствии с Трудовым кодексом и трудовыми договорами, без задержек и срывов. Также тренерский штаб и спортсмены своевременно обеспечиваются ЦСП экипировкой общего и специального назначения, спортивным оборудованием и инвентарём.

Что касается сотрудников общественной организации «Союз биатлонистов России», которые обеспечивают деятельность организации — это вопрос, находящийся в ведомстве непосредственно самой федерации и её руководителя», — сообщили в пресс-службе Минспорта РФ корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.