Ещё
Минспорт РФ: зарплаты сотрудников СБР — вопрос самой федерации и её руководителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт РФ: зарплаты сотрудников СБР — вопрос самой федерации и её руководителя 

Чемпионат.com 1 час назад
Пресс-служба Министерства спорта РФ прокомментировала появившуюся накануне информацию о том, что сотрудникам Союза биатлонистов России два месяца не платят зарплаты
«Весь персонал тренерского штаба спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону и спортсмены сборной команды оформлены в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд и в полной мере получают зарплату в соответствии с Трудовым кодексом и трудовыми договорами, без задержек и срывов. Также тренерский штаб и спортсмены своевременно обеспечиваются ЦСП экипировкой общего и специального назначения, спортивным оборудованием и инвентарём.
Что касается сотрудников общественной организации «Союз биатлонистов России», которые обеспечивают деятельность организации — это вопрос, находящийся в ведомстве непосредственно самой федерации и её руководителя», — сообщили в пресс-службе Минспорта РФ корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
Чемпионат.com: последние новости
Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами Кто будет играть в звене с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким Исключённый из сборной Хорватии Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»14
Роналду шокировал работников отеля чаевыми
Месси обратился к руководству «Барселоны»1
Топ-10 недостатков ЧМ-2018
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение