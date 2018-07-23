ЧМ-2018 не повлиял на стоимость жилья в России, подсчитали эксперты

МОСКВА, 23 июл — РИА Недвижимость. Прошедший в России чемпионат мира по футболу не привел к существенному росту цент на вторичное жилье в городах, принимавших матчи турнира, говорится в сообщении консалтинговой компании SRG.

Как отмечается в нем, владельцы жилой недвижимости в 11 городах, в которых проводились матчи чемпионата, надеялись, что масштабное спортивное мероприятие даст толчок к росту цен, как это произошло в Сочи, когда город был выбран столицей зимней Олимпиады-2014.

"Однако вопреки ожиданиям, ЧМ-2018 не дал толчка вторичному рынку", — говорится в сообщении.

По данным компании, лишь в шести городах был зафиксирован рост цен на «вторичку». Самая высокая положительная годовая динамика отмечена в Сочи (+11,5%) и Казани (6,3%). Незначительный прирост был в Санкт Петербурге (+4,7%) и в Волгограде (+3,1%). Самый маленький рост цен показали Екатеринбург (+1,7%) и Нижний Новгород (+0,04%).

"Для Сочи чемпионат мира по футболу не стал решающим фактором текущего роста цен на вторичное жилье, скорее, это результат олимпийского проекта, который значительным образом улучшил привлекательность города, транспортную систему отдельных районов и инфраструктуру в целом", — говорится в сообщении.

Остальные города показали отрицательную динамику. Причем сильнее всего цены на вторичное жилье упали в Москве. Стоимость «квадрата», по данным компании, снизилась здесь за год в среднем на 4,6%.