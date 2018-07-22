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Топ-5 российских городов, куда с удовольствием вернулись бы иностранные болельщики
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Топ-5 российских городов, куда с удовольствием вернулись бы иностранные болельщики 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати регионах России, но пять из них завоевали наибольшую любовь. Опросы в социальных сетях показали, что самыми популярными городами, в которые иностранцы готовы вернуться уже без такого веского повода, как мундиаль, стали Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва и Самара.
Лидером опроса стал, что неудивительно, курортный город Сочи, за него проголосовало 30% опрощенных. Культурная столица России оказалась на втором месте в списке самых востребованных городов хозяйки ЧМ-2018. Болельщики из других стран с удовольствием посетят эти по своему красивые города еще не один раз.
Следом идет Казань — 11% респондентов вернулись бы в столицу Татарстана, ведь там есть столько интересных мест, которые могут порадовать глаз. Гости нашей страны не просто советуют отправиться туда своим согражданам, но и призывают самих россиян не упустить возможности увидеть достопримечательности этого славного города.
Москва в этом рейтинге оказалась на четвертом месте — 9% проголосовавших в восторге от столицы. Центр так впечатлил их, что они принялись выкручивать лампочки, которыми так популярна Никольская улица, и забирать их с собой на добрую память. А закрыла пятёрку лучших Самара, завоевав симпатии 7% опрошенных иностранных болельщиков.
А в Москве теперь красуется граффити с изображением Станислава Черчесова, Артема Дзюбы и Игоря Акинфеева — фаворитов этого мундиаля. Горожане не нарадуются появлению такого произведения искусства и надеются, что хулиганы не осмелятся испортить труд художников.
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