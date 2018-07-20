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Чемпионат АtоmSkills пройдет в Екатеринбурге в третий раз
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Чемпионат АtоmSkills пройдет в Екатеринбурге в третий раз 

ТАСС 1 час назад
Фото: За Калужской заставой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Третий отраслевой чемпионат профессионального мастерства в атомной индустрии АtоmSkills-2018 по методике WorldSkills пройдет с 30 июля по 3 августа на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». В состязаниях примут участие порядка тысячи сотрудников предприятий Росатома, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.
"Третий отраслевой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills — АtоmSkills-2018 пройдет с 30 июля по 3 августа на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Около тысячи сотрудников предприятий Росатома продемонстрируют свои умения в 27 компетенциях, приоритетных для отрасли, в числе которых электроника, инженер-конструктор, промышленная автоматика, неразрушающий контроль и другие", — говорится в сообщении.
Основной темой деловой программы отраслевого чемпионата станет «Трансформация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов: как должна измениться система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров». В рамках деловой программы представители предприятий, учебных заведений, профильных министерств и ведомств, российские и международные эксперты обсудят условия и практики эффективной подготовки рабочих и инженерных кадров.
AtomSkills — отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики WorldSkills. Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий.
Впервые соревнования прошли в 2016 году, в них участвовали 200 работников предприятий атомной отрасли и 200 экспертов, на чемпионате было представлено 10 компетенций. В 2017 году AtomSkills прошел с 19 по 23 июня, в нем приняли участие более 350 специалистов 60 предприятий, оценивали участников более 400 опытных экспертов.
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