Студенты «Юго-Запада» готовятся к национальному чемпионату WorldSkills

Студенты Виталий Даниловский и Кристина Рюмина представят образовательный комплекс «Юго-Запад» в дисциплинах «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Парикмахерское искусство» на национальном чемпионате WorldSkills.

Финал чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в августе в Южно-Сахалинске. На нем выступит сборная Москвы, участники которой стали чемпионами регионального этапа.