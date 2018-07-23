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Студенты «Юго-Запада» готовятся к национальному чемпионату WorldSkills
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Студенты «Юго-Запада» готовятся к национальному чемпионату WorldSkills 

Твоя Газета 18 часов назад
Фото: Твоя Газета
Студенты Виталий Даниловский и Кристина Рюмина представят образовательный комплекс «Юго-Запад» в дисциплинах «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Парикмахерское искусство» на национальном чемпионате WorldSkills.
Финал чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в августе в Южно-Сахалинске. На нем выступит сборная Москвы, участники которой стали чемпионами регионального этапа.
Студенты образовательного комплекса отправятся на чемпионат в сопровождении тренеров-наставников Светланы Зябкиной и Николая Васильева. Сейчас будущие специалисты готовятся к соревнованиям, участвуя в тренингах и мастер-классах.
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