Тренер «Авангарда» Клутье: «Хартли для меня как брат»

Тренер «Авангарда» Жак Клутье рассказал о переходе в омский клуб и отношениях с наставником команды Бобом Хартли

— Я тренирую уже много лет, начал свою карьеру еще в 1995 году, — отметил Клутье в интервью «Авангард ТВ». — В НХЛ, в «Колорадо» и «Калгари», в мои обязанности входила работа с защитой, построение игры в обороне, организация действий в неравных составах, в особенности нейтрализации меньшинства.

И я, и Боб начали тренировать рано, в 34 года. Он знает, чего ожидать от меня, мы знаем друг друга очень хорошо, и он для меня уже как брат.

В «Авангарде» мы хотим играть быстро, хотим видеть скоростной хоккей, а для этого нам нужно быть хорошо готовыми физически. Именно поэтому наши тренировки на предсезонке будут тяжелыми, но когда чемпионат начнется, мы будем играть быстро, с энергией.

Для болельщиков крайне важно видеть, что игроки выкладываются на льду полностью — только так можно победить.