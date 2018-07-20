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Эксперт сравнил распространение ВИЧ в российских селах и городах
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Эксперт сравнил распространение ВИЧ в российских селах и городах 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Количество больных ВИЧ-инфекцией в селах России увеличивается быстрее, чем в городах из-за недостаточных профилактических мер, сообщил руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
"Растет заболеваемость среди сельского населения быстрее, чем среди городов. Это связано с тем, что мы всегда уделяли больше внимания городам, а на сельское население меньше выделяли (внимания) заботе о здоровье и профилактических мер. Этот момент надо исправлять", — сказал Покровский на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Вирус иммунодефицита человека является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья. По данным ЮНЕЙДС (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу), сегодня носителями ВИЧ-инфекции являются около 37 миллионов человек, и только 70% из них знают о своем положительном статусе.
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