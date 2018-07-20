В России вынесли первый приговор за подделку новых денег

Жителя села Новоалексеевка Амурской области осудили за подделку двухтысячной купюры. Молодой человек хотел расплатиться фальшивкой за бензин на автозаправке. Оператор принял деньги в качестве оплаты. О том, как раскрылось преступление, не сообщается. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания и подробно рассказал о случившемся. Суд это учел и приговорил россиянина к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Накануне сообщалось, что Центробанк выявил первые фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей. Мошенники начали подделывать их во втором квартале этого года. На сегодняшний день выявлено 16 таких банкнот.