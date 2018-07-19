Ремонт в школах Фрязина завершат к 1 сентября

Школы подмосковного Фрязина отремонтируют к 1 сентября, кроме того, в муниципалитете планируют построить еще одну школу, сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Александр Лобков

В четверг Лобков выступил с отчетом о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым

«Все школы должны быть отремонтированы к 1 сентября, везде уже начат ремонт», — сказал Лобков журналистам.

Он отметил, что всего в городском округе семь школ, также планируется построить еще одну школу и детский сад.

В рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы в Подмосковье до конца 2018 года закончат строительство девяти школ и блоков начальных классов на 4509 мест, из них уже введена в эксплуатацию одна школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детсадов на 3365 мест, из них три объекта на 760 мест уже введены и готовятся к торжественному открытию.