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Ремонт в школах Фрязина завершат к 1 сентября
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Ремонт в школах Фрязина завершат к 1 сентября 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Школы подмосковного Фрязина отремонтируют к 1 сентября, кроме того, в муниципалитете планируют построить еще одну школу, сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Александр Лобков.
В четверг Лобков выступил с отчетом о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Все школы должны быть отремонтированы к 1 сентября, везде уже начат ремонт», — сказал Лобков журналистам.
Он отметил, что всего в городском округе семь школ, также планируется построить еще одну школу и детский сад.
В рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы в Подмосковье до конца 2018 года закончат строительство девяти школ и блоков начальных классов на 4509 мест, из них уже введена в эксплуатацию одна школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детсадов на 3365 мест, из них три объекта на 760 мест уже введены и готовятся к торжественному открытию.
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