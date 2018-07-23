Песня убитого фигуриста Тена появилась в Сети

Instagram‐аккаунт gakkutv обнародовал песню She won't be me, которую написал и спел трагически погибший фигурист Денис Тен , передает телеканал «360».

"Давайте запомним его как очень талантливого и музыкального человека. Официальная версия песни Дениса Тена «She won't be mine» уже доступна для скачивания в нашем телеграм-канале OfficialGakku", — говорится в сообщении.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен скончался 19 июля в возрасте 25 лет. 18 июля он заметил, что двое неизвестных пытаются снять зеркала с его автомобиля на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате. Он попытался предотвратить кражу. Завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников пырнул фигуриста ножом в районе крупных кровеносных сосудов. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Двое подозреваемых в убийстве уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, о том, что убитый был спортивной звездой, они узнали из соцсетей.

Церемония прощания со спортсменом завершилась 21 июля утром в Алма-Ате. Проводить его в последний путь пришли тысячи людей.