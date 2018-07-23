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Полиция задержала всех подозреваемых в убийстве Дениса Тена
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Полиция задержала всех подозреваемых в убийстве Дениса Тена 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: dp.ru
Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника департамента внутренних дел Алма‐Аты Серика Кудебаева. Бронзовый призер Олимпиады‐2014 в Сочи был убит в Алма‐Ате 19 июля, сообщает телеканал «360».
Согласно данным казахстанской полиции, фигурист получил ножевое ранение во время потасовки с двумя незнакомцами, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Олимпиец был госпитализирован, но врачи оказались бессильны: спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.
Прокурор Алма-Аты сообщил о задержании одного из подозреваемых, Киясова Нуралы Даулетбековича, 1994 года рождения, уроженца Жамбылской области. Он признался в совершении преступления. Второй подозреваемый, Арман Кудайбергенов, был до сих пор в розыске.
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