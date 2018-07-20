Второй подозреваемый признался в убийстве фигуриста Тена

Житель Алма-Аты Арман Кудайбергенов сознался в том, что ударил ножом фигуриста Дениса Тена , после чего спортсмен скончался. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на начальника департамента внутренних дел города Серика Кудебаев.

«Последний задержанный признался, что он нанес два ножевых ранения», — заявил Кудебаев.

Ранее 20 июля был задержан первый из двух подозреваемых в убийстве спортсмена — Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения. В присутствии адвоката он дал признательные показания.

Фигурист Денис Тен получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля в центре Алма-Аты. Спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови.

25-летний Тен — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В его активе серебро (2013-й) и бронза (2015-й) чемпионатов мира.