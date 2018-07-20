Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

В Алматы задержали одного из двух подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи Дениса Тена , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию города.

— Второй [подозреваемый] пока в розыске. Но человека уже установили, — цитирует информагентство свой источник.