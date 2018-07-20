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Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена
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Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена 

Пятый канал 17 часов назад
Фото: Пятый канал
В Алматы задержали одного из двух подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи Дениса Тена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию города.
— Второй [подозреваемый] пока в розыске. Но человека уже установили, — цитирует информагентство свой источник.
19 июня 25-летний Денис Тен застал двоих злоумышленников за кражей зеркал с его автомобиля. Дале завязалась потасовка, в результате которой фигурист получил смертельное ножевое ранение и позже скончался в больнице. Новость о гибели спортсмена повергла общественность в шок, в особенности коллег и близких знакомых Дениса, среди которых и российский фигурист Алексей Ягудин.
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