Задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Тена

Первый подозреваемый, задержанный ранее, уже признался в совершении преступления. Второй предполагаемый участник нападения — 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов находился в розыске.

Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Спортсмен получил ножевое ранение в потасовке с двумя людьми, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Фигуриста госпитализировали, но спасти его не удалось.