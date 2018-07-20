Канадский защитник Мэтью Боди подписал контракт с нижегородским «Торпедо»

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

Предыдущий сезон 28-летний игрок обороны провел за команду Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранч». В 79 матчах защитник забросил шесть шайб и отдал 39 результативных передач при показателе полезности. «+33».

В активе игрока также выступления за другие команды АХЛ: «Хартфорд», «Рочестер» и «Сиракьюз».

Эксперты отмечают лидерские качества Мэтью, которые подтверждаются регулярными назначениями в качестве капитана и ассистента этих команд.

Напомним, защитник Блум покинул нижегородское «Торпедо»