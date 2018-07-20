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Канадский защитник Мэтью Боди подписал контракт с нижегородским «Торпедо»
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Канадский защитник Мэтью Боди подписал контракт с нижегородским «Торпедо» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.
Предыдущий сезон 28-летний игрок обороны провел за команду Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранч». В 79 матчах защитник забросил шесть шайб и отдал 39 результативных передач при показателе полезности. «+33».
В активе игрока также выступления за другие команды АХЛ: «Хартфорд», «Рочестер» и «Сиракьюз».
Эксперты отмечают лидерские качества Мэтью, которые подтверждаются регулярными назначениями в качестве капитана и ассистента этих команд.
Напомним, защитник Блум покинул нижегородское «Торпедо»
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