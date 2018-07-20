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Акция скорби по убитому фигуристу Денису Тену прошла в казахстанском Шымкенте
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Акция скорби по убитому фигуристу Денису Тену прошла в казахстанском Шымкенте 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Акция скорби в память об убитом фигуристе Денисе Тене прошла в казахстанском городе Шымкенте. Об этом в пятницу сообщает агентство «Казинформ».
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, в четверг около 15:00 (12:00 мск) Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки грабители нанесли Тену множественные ножевые ранения, в следствии чего спортсмен потерял большое количество крови и вскоре после того, как был доставлен в больницу, скончался. В пятницу один из подозреваемых был задержан, он признал свою вину. Полиция установила личность второго подозреваемого и ведет его поиски.
"Сотни людей пришли отдать дань памяти и уважения к зданию Ледового дворца. Среди них спортсмены и юные фигуристы области. На месте скорби установлен портрет Дениса, к которому поклонники его творчества несут цветы", — говорится в сообщении.
Смерть Тена стала потрясением для многих жителей Казахстана, которые со вчерашнего дня собираются в различных местах Алма-Аты и Астаны, принося цветы и зажигая свечи. Книга соболезнований открыта в посольстве Казахстана в Москве. По данным телеканала «Хабар 24», возложены цветы и у ступеней посольства Казахстана в Вашингтоне.
Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году, когда в 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов. Он — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Тен многократно побеждал на различных международных турнирах под эгидой ISU, является пятикратным чемпионом Казахстана.
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