Ещё
Назарбаев поручил МВД и Генпрокуратуре взять убийство фигуриста Тена под особый контроль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назарбаев поручил МВД и Генпрокуратуре взять убийство фигуриста Тена под особый контроль 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Новости УрФО
АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил главе МВД Калмуханбету Касымову и генпрокурору Кайрату Кожамжарову обеспечить тщательное расследование убийства фигуриста Дениса Тена.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики.
"Глава государства поручил генеральному прокурору Кожамжарову и министру внутренних дел Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование. Руководству администрации президента было поручено держать ход расследования на постоянном контроле", — говорится в сообщении.
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, в четверг около 15:00 (12:00 мск) Тен застал двух неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки грабители нанесли Тену множественные ножевые ранения, в следствии чего спортсмен потерял большое количество крови и вскоре после того, как был доставлен в больницу, скончался. В пятницу один из подозреваемых был задержан, он признал свою вину. Полиция ищет второго подозреваемого, чья личность установлена.
Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году, когда в 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов. Он — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Тен многократно побеждал на различных международных турнирах под эгидой ISU, является пятикратным чемпионом Казахстана.
ТАСС: последние новости
Шкарин: российским пляжникам важно не ударить лицом в грязь в Евролиге после ЧМ-2018 Словак Саган победил на 13-м этапе "Тур де Франс" Юниорка Миллер намерена выступить на взрослом ЧЕ по легкой атлетике в Берлине
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист отказался от медали ЧМ в России39
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена73
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя
Убийца Дениса Тена разрыдался49
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение