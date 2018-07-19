В Казахстане завели дело после смерти олимпийского призера Дениса Тена

В Казахстане завели уголовное дело по факту гибели фигуриста Дениса Тена, сообщает «РИА Новости».

Полиция Алма-Аты возбудила дело по статье «Убийство».

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 часть 2 «Убийство», — сказал представитель пресс-службы областного департамента внутренних дел.

Тен скончался в четверг вечером в больнице, куда он был доставлен с ножевым ранением, полученным в центре города. По информации правоохранительных органов, фигурист получил смертельное ранение во время драки с двумя неизвестными, которых спортсмен застиг за кражей зеркал со своего автомобиля.

Ранее Виталий Мутко выразил соболезнования семье погибшего фигуриста Тена.