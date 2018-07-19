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В Казахстане завели дело после смерти олимпийского призера Дениса Тена
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В Казахстане завели дело после смерти олимпийского призера Дениса Тена 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Казахстане завели уголовное дело по факту гибели фигуриста Дениса Тена, сообщает «РИА Новости».
Полиция Алма-Аты возбудила дело по статье «Убийство».
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 часть 2 «Убийство», — сказал представитель пресс-службы областного департамента внутренних дел.
Тен скончался в четверг вечером в больнице, куда он был доставлен с ножевым ранением, полученным в центре города. По информации правоохранительных органов, фигурист получил смертельное ранение во время драки с двумя неизвестными, которых спортсмен застиг за кражей зеркал со своего автомобиля.
Ранее Виталий Мутко выразил соболезнования семье погибшего фигуриста Тена.
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