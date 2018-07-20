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Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена сознался в содеянном
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Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена сознался в содеянном 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал свою вину, сообщает "РИА Новости".
"Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания… Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск", — сказал представитель ведомства.
Отмечается, что в отношении преступников заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
Ранее российская фигуристка Аделина Сотникова отреагировала на новость о кончине Тена.
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