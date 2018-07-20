Полиция задержала одного подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена

Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС), говорится в сообщении МВД Казахстана.

В сообщении ведомства отмечается, что в результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлены лица, причастные к совершению преступления.

«Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию», — говорится в сообщении.

Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев сообщил, что задержанный — уроженец Жамбылской области 1994 года рождения, он дал признательные показания, передает Tengrinews.

«В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания», — приводит портал слова Жуйриктаева.