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Полиция задержала одного подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена
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Полиция задержала одного подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС), говорится в сообщении МВД Казахстана.
В сообщении ведомства отмечается, что в результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлены лица, причастные к совершению преступления.
«Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию», — говорится в сообщении.
Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев сообщил, что задержанный — уроженец Жамбылской области 1994 года рождения, он дал признательные показания, передает Tengrinews.
«В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания», — приводит портал слова Жуйриктаева.
Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений, полученных в результате потасовки с автомобильными ворами, которых Тен застал на месте преступления.
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